«Карпин смотрит на вес, на жир». Игрок ЦСКА Дивеев — о выборе игроков в сборную России

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о том, какие футболисты должны играть за национальную команду на фоне отстранения от международных турниров.

«Думаю, надо всем давать играть, смотреть, кто и на что способен. Смотреть, как те, кого вызывают, понимают требования Георгича (Валерий Георгиевич Карпин. — Прим. «Чемпионата»). Ты играешь за сборную России.

Вот с белорусами играешь 7-го числа — всё понятно, готовимся потихонечку. Нам хочется выигрывать. Игра с сербами показала, что почти вся страна не верила в сборную России. Возможно, сербам не нужна была эта игра, а нам нужна, но мы выиграли 4:0. Поэтому сборная и нужна, для игрока — это плюс. Можно показать себя, закрепить себя в сборной. Плюс влияет физическая форма. Все же знают, как Георгич смотрит на вес, на жир», – сказал Дивеев в эфире программы «Футбол России».

Товарищеский матч сборных Беларуси и России пройдёт в Минске (Беларусь). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. Напомним, российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире.

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