Азар — о критике в свой адрес: играл в футбол не для того, чтобы всем угодить

Бывший футболист «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар высказался о критике в свой адрес.

«Честно говоря, критика меня совсем не волнует! Она больше ранит окружающих тебя людей. Когда ты хоть немного знаменит, ты знаешь, что тебя будут критиковать. Да и пусть критикуют! Люди имеют право думать, что хотят. Я играл в футбол не для того, чтобы всем угодить. Я знал, что меня будут критиковать в определённых аспектах. Даже сейчас меня будут критиковать за то, что я говорю. Но это не мешает мне говорить то, что я думаю», – приводит слова Азара Voetbalkrant.

Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в 32 года. Последним клубом бельгийского футболиста стал «Реал», за который он выступал с 2019-го. Также 33-летний бельгиец играл за «Лилль» и «Челси». На его счету 623 матча за клубную карьеру, 167 голов и 157 результативных передач.

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