Неймар рассказал о своих текущих взаимоотношениях с Месси

Нападающий «Аль-Хиляля» Неймар ответил на вопрос о взаимоотношениях с аргентинским футболистом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Мы далеко друг от друга, но продолжаем общаться, много разговариваем. Лео отличный парень, прекрасный образец для меня, настоящий кумир. Помимо того, что он мой кумир, он ещё и мой друг. Мы много общаемся», – приводит слова Неймара Goal.

Напомним, с октября минувшего года Неймар восстанавливается после разрыва крестообразной связки. Ранее в СМИ появлялась информация, что процесс реабилитации 32-летнего футболиста затягивается.

Бразильский футболист перешёл в «Аль-Хиляль» из «ПСЖ» летом 2023 года. За этот период он принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. По итогам нынешнего сезона «Аль-Хиляль» стал чемпионом Саудовской Аравии.