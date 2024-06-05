ESPN опубликовал топ лучших защитников Европы по итогам сезона-2023/2024

Футболист «Реала» Антонио Рюдигер возглавил список лучших защитников по итогам сезона в рейтинге от ESPN. В тройку также попали Вильям Салиба из «Арсенала» и капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

В топ-15 попали:

1. Антонио Рюдигер («Реал»).

2. Вильям Салиба («Арсенал»).

3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

4. Кайл Уолкер («Манчестер Сити»).

5. Маркиньос («ПСЖ»).

6. Джон Стоунз («Манчестер Сити»).

7. Ашраф Хакими («ПСЖ»).

8. Рональд Араухо («Барселона»).

9. Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

10. Федерико Димарко («Интер»).

11. Алессандро Бастони («Интер»).

12. Даниэль Карвахаль («Реал»).

13. Маттейс де Лигт («Бавария»).

14. Альфонсо Дэвис («Бавария»).

15. Алехандро Гримальдо («Байер»).

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