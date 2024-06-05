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Чалханоглу заявил, что считает себя лучшим полузащитником Европы

Чалханоглу заявил, что считает себя лучшим полузащитником Европы
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Турецкий футболист «Интера» Хакан Чалханоглу считает себя лучшим полузащитником Европы.

«Как я уже много раз говорил, у меня именно такое чувство. Я хорошо знаю, что есть много чемпионов, однако я прибавляю и расту», – приводит слова Чалханоглу Calciomercato.

Хакан Чалханоглу выступает за «Интер» с 2020 года. В завершившемся сезоне полузащитник провёл за «нерадзурри» 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

Также в своей карьере турецкий футболист выступал за немецкие «Карлсруэ», «Гамбург», «Байер» и итальянский «Милан».

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