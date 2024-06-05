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Корнаухов оценил будущее Миранчука в «Аталанте»

Корнаухов оценил будущее Миранчука в «Аталанте»
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал будущее российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в итальянском клубе.

«Почему бы не остаться в «Аталанте»? Столько пережил, столько перетерпел. Выиграли Лигу Европы, будут играть в Лиге чемпионов, впереди матч с «Реалом» за Суперкубок Европы. Можно сказать, что Алексей переломил Гасперини. Тренер не просто стал давать ему шансы, Алексей зимой вообще играл значительное время», — сказал Корнаухов в эфире «Все на Матч».

Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.

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