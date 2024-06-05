Президент «Барселоны» Лапорта прокомментировал создание Европейской Суперлиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался после частичной победы в суде по делу о создании Европейской Суперлиги.

«УЕФА обязано разрешать соревнования. Суды подтвердили, что Суперлигу можно организовать. Мы не нарушали контракты и кодексы, проявив твёрдость в своём стремлении. Я считаю, что это может закончиться соглашением с УЕФА. Нам необходимо лишь найти точку согласия. Надеюсь, это произойдёт немедленно. У нас есть контакты с топ-клубами, которые хотят быть в Суперлиге, но у них есть страхи, они не хотят, чтобы о них говорили. Мы найдём решение», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

27 мая суд Мадрида частично удовлетворил иск европейской Суперлиги против УЕФА и ФИФА, в котором лига обвиняет их в злоупотреблении доминирующим положением и препятствовании свободной конкуренции на рынке. Данное решение соответствует решению Суда Европейского Союза, вынесенному в декабре 2023 года.

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