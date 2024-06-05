Туфан Садыгов высказался об отношении к возможному трансферу Заболотного в «Химки»

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий подмосковные «Химки», высказался о возможном трансфере форварда ЦСКА Антона Заболотного.

«Вам гораздо больше и точнее скажет селекционный отдел на этот счёт. Они проводят работу. Почему бы и нет? Он (Антон Заболотный — Прим. «Чемпионата») хороший футболист. Он помог бы «Химкам», — приводит слова Садыгова «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в «Химках» заинтересованы в подписании 32-летнего форварда армейцев, однако клуб отпугивают требования игрока по зарплате. Нападающий хочет получить контракт, рассчитанный на два года с зарплатой в 3 млн рублей в месяц, а также подъёмные и агентские выплаты в размере 30 млн рублей.

Напомним, в минувшем сезоне Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и четырьмя результативными передачами. Его контракт с ЦСКА истекает 30 июня. Состав московского ЦСКА форвард пополнил летом 2021 года, перейдя из «Сочи». Его контракт с ЦСКА истекает 30 июня. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Заболотного в € 900 тыс.

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