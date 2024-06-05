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Дэвид Бекхэм отреагировал на переход Килиана Мбаппе в «Реал»

Дэвид Бекхэм отреагировал на переход Килиана Мбаппе в «Реал»
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Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Это отличный трансфер не только для «Реала», но также для Ла Лиги и всего испанского футбола. Что касается «Барселоны», у них очень хорошая команда со множеством молодых игроков, но этот сезон принадлежит «Реалу», — приводит слова Бекхэма Mundo Deportivo.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

3 июня 2024 года мадридский «Реал» объявил о подписании Килиана Мбаппе.

Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.

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