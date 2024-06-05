Игрок «Балтики» Энрикес ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес ответил на вопрос о продолжении своей карьеры. Напомним, у форварда истекает контракт 30 июня 2024 года.

«Сейчас у меня закончился контракт, но надо посмотреть, продолжу я играть или нет. Я бы хотел остаться в России, потому что мне нравится российский футбол, его атмосфера. Это интересно. Соглашусь ли на предложение «Зенита», если такое будет? Тяжело сказать «нет», — приводит слова Энрикеса «Советский спорт».

Анхело Энрикес провёл в минувшем сезоне 38 матчей, отметившись девятью голами и одной результативной передачей. «Балтика» заняла 15-е место в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги и в следующем сезоне выступит Первой лиге.

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