Алексей Миранчук подвёл личные итоги сезона-2023/24

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук подвёл итоги завершившегося сезона в составе итальянского клуба.

«Лучший ли мой сезон в Италии? Я не хочу какие-то ярлыки ставить. Двигаюсь от сезона к сезону. По результативности, если брать в целом с еврокубками, то, наверное, по цифрам — да, лучший. Что касается внутреннего чемпионата, то не самый. По внутренним ощущениям чувствовал себя хорошо, проблем нет никаких.

В чём удалось прибавить за этот сезон? Всегда любил принимать передачи перед штрафной и оттуда уже дальше что-то делать. Сейчас был больше нацелен идти внутрь штрафной, забивать, создавать моменты. Это видно по показателям. Да, много не забил, но возможностей было достаточное количество. Теперь надо работать над реализацией, оставить агрессию внутри штрафной. Этот голевой голод и желание забивать — это очень важно. Думаю, это один из факторов», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России по футболу.

Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Миранчука в € 9 млн.