Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Родри высказался о противостоянии между Испанией и Италией на Евро-2024

Родри высказался о противостоянии между Испанией и Италией на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри высказался о противостоянии со сборной Италии на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.

«На прошлом чемпионате Европы мы дошли до полуфинала, но проиграли по пенальти Италии, которая в итоге выиграла трофей. Год назад мы взяли небольшой реванш в Лиге наций, обыграв Италию в полуфинале.

За последние несколько лет в Италии были взлёты и падения. Они дважды не квалифицировались на чемпионат мира, но выиграли Евро. Италия остаётся конкурентоспособной командой. Да, у них тренер сменился, это правда, но характеристики те же. Солидный и конкурентоспособный футбол. Италия – одна из тех команд, которые обычно не забивают много голов, однако их всё равно нужно уважать и опасаться. Думаю, Италия входит в число кандидатов на победу на турнире.

Возможно, мы не в числе фаворитов, но мы знаем, чего можем добиться, и едем в Германию, чтобы сделать ещё один шаг к вершине», – приводит слова Родри La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Материалы по теме
Луис де ла Фуэнте: сборная Испании достаточно хороша, чтобы решать поставленные задачи

Евро-2024: итоговый список команд:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android