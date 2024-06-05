Родри высказался о противостоянии между Испанией и Италией на Евро-2024

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри высказался о противостоянии со сборной Италии на групповом этапе чемпионата Европы – 2024.

«На прошлом чемпионате Европы мы дошли до полуфинала, но проиграли по пенальти Италии, которая в итоге выиграла трофей. Год назад мы взяли небольшой реванш в Лиге наций, обыграв Италию в полуфинале.

За последние несколько лет в Италии были взлёты и падения. Они дважды не квалифицировались на чемпионат мира, но выиграли Евро. Италия остаётся конкурентоспособной командой. Да, у них тренер сменился, это правда, но характеристики те же. Солидный и конкурентоспособный футбол. Италия – одна из тех команд, которые обычно не забивают много голов, однако их всё равно нужно уважать и опасаться. Думаю, Италия входит в число кандидатов на победу на турнире.

Возможно, мы не в числе фаворитов, но мы знаем, чего можем добиться, и едем в Германию, чтобы сделать ещё один шаг к вершине», – приводит слова Родри La Gazzetta dello Sport.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

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