Федерико Кьеза может покинуть «Ювентус», он не входит в планы Тьяго Мотты

Вингер Федерико Кьеза не входит в планы будущего нового тренера «Ювентуса» Тьяго Мотты, сообщает Sky Sports.

По информации источника, туринский клуб может рассмотреть продажу 26-летнего итальянца. В услугах Кьезы заинтересована «Рома», однако футболист всё ещё может отправиться на сборы с «Ювентусом» и попытаться убедить нового тренера.

В прошлом сезоне Кьеза сыграл 37 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Итальянец перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в июле 2022 года. Сумма трансфера составила € 44,6 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает Кьезу в € 40 млн.

Руководство «Ювентуса» предложит Тьяго Мотте трёхлетний контракт на сумму € 4,5 млн.

«Ювентус» стал обладателем Кубка Италии, победив «Аталанту»