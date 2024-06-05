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Стало известно, при каком условии Джейдон Санчо готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Стало известно, при каком условии Джейдон Санчо готов вернуться в «Манчестер Юнайтед»
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Вингер Джейдон Санчо готов вернуться в «Манчестер Юнайтед», н опри условии, если клуб покинет главный тренер Эрик тен Хаг, сообщает Sky Sports.

24-летний футболист перешёл в «МЮ» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 85 млн. За 82 матча в составе «красных дьяволов» у Санчо 12 мячей и 6 голевых передач.

Зимой 2024 года англичанин ушёл в аренду в «Боруссию» до конца сезона-2023/2024. В 21 матче за «шмелей» у Санчо 3 забитых мяча и три голевых передачи.

По итогам сезона «МЮ» занял восьмое место в АПЛ с 60 очками. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (91 очко). Также команда Тен Хага выиграла Кубок Англии, обыграв в финале «МС» со счётом 2:1.

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