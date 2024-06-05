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Криштиану Роналду оценил прошедший сезон с точки зрения своей карьеры

Криштиану Роналду оценил прошедший сезон с точки зрения своей карьеры
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39-летний капитан саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии нападающий Криштиану Роналду дал оценку завершившемуся сезону-2023/2024.

«Я чувствую себя очень счастливым. Возможно, это был один из лучших сезонов в моей карьере с точки зрения голов и результативных передач. Хочу поблагодарить своих партнёров, потому что без них индивидуальные достижения невозможны. Я горжусь, что побил рекорд чемпионата Саудовской Аравии по забитым мячам за сезон», — приводит слова Роналду в социальных сетях CristianoXtra.

Криштиану Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср» с января 2023 года. В прошедшем сезоне-2023/2024 на его счету 45 матчей за клуб во всех турнирах, 44 забитых гола и 13 результативных передач, в том числе 35 голов в саудовской Про-лиге.

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