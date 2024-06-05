Карл-Хайнц Румменигге: Гвардиола сказал мне, что Компани потрясающий тренер

Бывший нападающий «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о назначении на пост главного тренера мюнхенской команды Венсана Компани.

«Я спросил Хосепа Гвардиолу, у которого он долгое время играл в «Манчестер Сити». Он убежден, что Компани потрясающий тренер», — приводит слова Румменигге Rokani Media Football в соцсети Х (ранее твиттер).

Компани возглавит «Баварию» с 1 июля 2024 года. Контракт 38-летнего специалиста рассчитан до лета 2028 года. Заработная плата нового главного тренера в клубе составит € 7-9 млн в год с учётом потенциальных надбавок.

Ранее бельгиец работал в «Бёрнли». Под руководством Компани английский клуб вышел в АПЛ, заняв первое место в Чемпионшипе со 101 очком. В нынешнем сезоне «Бёрнли» занял 19-е место (24 очка) и покинул Премьер-лигу.

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