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Корнаухов назвал главную проблему ЦСКА в прошедшем сезоне

Корнаухов назвал главную проблему ЦСКА в прошедшем сезоне
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Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов высказал мнение о причинах неудачного выступления армейцев в сезоне-2023/2024.

«Можно не согласиться с тем, что у ЦСКА была короткая скамейка. Вопрос в том, что довольно много травмированных было. Когда все были здоровы, достаточной скамейка была. И молодые ребята были, и достаточно опытные. Проблема в травмах. В атаке были достаточно хорошие варианты. Не хватало сыгранности оборонительной линии и постоянства. Из‑за травм приходилось менять амплуа футболистов», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Московский ЦСКА завершил сезон-2023/2024 на шестом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 30 матчах. 3 июня стало официально известно о расставании клуба с главным тренером Владимиром Федотовым. Днём позже было объявлено, что с нового сезона красно-синих возглавит бывший главный тренер «Локомотива» серб Марко Николич.

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