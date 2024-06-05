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Бекхэм: счастлив за Мбаппе, счастлив за Мадрид. Особенный момент для «Реала» и Ла Лиги

Бекхэм: счастлив за Мбаппе, счастлив за Мадрид. Особенный момент для «Реала» и Ла Лиги
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Экс-полузащитник мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм прокомментировал официальное объявление о переходе выступавшего ранее за «ПСЖ» французского нападающего Килиана Мбаппе в «Королевский клуб».

«Я счастлив за него, счастлив за Мадрид. Он отличный футболист и великолепный человек. Он присоединился к великому клубу. Это был особенный сезон для «Реала». Особенный сезон для Карло Анчелотти и для болельщиков. Выиграть Лигу чемпионов — огромная честь. Любой классный футболист имеет возможность играть в Испании. Переезд Мбаппе в Испанию — особенный момент не только для «Реала», но и для Ла Лиги в целом. Мбаппе — особенный игрок», — сказал Бекхэм, интервью которого в соцсети приводит El Chiringuito TV.

3 июня пресс-служба «Реала» объявила о подписании контракта с 25-летним нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе на правах свободного агента.

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