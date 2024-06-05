Жоан Лапорта — в сезоне-2023/2024 судейские решения были не в нашу пользу

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил сезон-2023/2024 для каталонского клуба.

«У нас было много травм: у Гави, Педри, Френки де Йонга, Араухо, Бальде. И судейские решения были не в нашу пользу. Была проведена кампания по дискредитации «Барсы» с помощью дела Негрейры, на стадионах возникло враждебное отношение к нам, и судейские решения вредили нам больше, чем в другие моменты.

Например, как в случае с голом Ламина Ямала на «Бернабеу». Они не облегчили нам задачу. Нам не везло и в отдельных моментах, как в игре с «ПСЖ», когда Араухо получил красную карточку. Мы не знали, как сражаться дальше с 10 игроками.

Но мы можем гордиться тем, что у нас развит молодёжный футбол, у нас есть необычный подросток, очень хороший молодой игрок», — приводит слова Лапорты Football Espana.

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По итогам чемпионата «Барселона» заняла второе место с 85 очками. Золотые медали выиграл мадридский «Реал» (95 очков).

В Лиге чемпионов команда Хави дошла до 1/4 финала, где проиграла «ПСЖ» со счётом 4:6 по сумме двух матчей.

Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186