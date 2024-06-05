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Корнаухов назвал андердога Евро-2024, способного выйти из группы с тремя грандами

Корнаухов назвал андердога Евро-2024, способного выйти из группы с тремя грандами
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Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями по поводу выступления сборной Албании на Евро-2024.

«Даже если албанцы займут второе место в группе, я точно не удивлюсь. Италия сейчас строится под руководством Спаллетти. Как Испания играла квалификацию? Она забирала мяч. Против неё действовали вторым номером. Как сборная Испании сможет реализовать своё преимущество и хватит ли ей таланта молодых футболистов, чтобы всё преодолевать — вопрос. Посмотрим, насколько хватит трио Модрич — Брозович — Ковачич, чтобы тащить сборную Хорватии. Так что я не удивлюсь, если албанцы выйдут напрямую из этой группы», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На чемпионате Европы — 2024 в Германии сборная Албании сыграет в группе B, где её соперниками станут национальные команды Испании и Хорватии, а также действующий чемпион континента сборная Италии. В отборочном турнире Албания заняла первое место в группе с Чехией, Польшей, Молдавией и Фарерскими островами, набрав 15 очков в восьми матчах.

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