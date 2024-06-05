Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов женился, сообщают соцсети клуба.

«Минус один холостяк в команде. Никита Кривцов и его избранница Катя теперь – супружеская пара! Поздравляем молодожёнов и желаем им счастья и крепкой любви», — написано в телеграм-канале «Краснодара».

Кривцов перешёл в «Краснодар» из «Торпедо» (Владимир) в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 90 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 3,5 млн.

В нынешнем сезоне Кривцов сыграл 35 матчей и забил три мяча.

По итогам чемпионата «Краснодар» занял второе место с 56 очками. Золотые медали выиграл «Зенит» (57 очков).

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