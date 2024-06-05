«Милан» заинтересован в аренде Ромелу Лукаку из «Челси»

«Милан» интересуется арендой нападающего «Челси» Ромелу Лукаку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, «россонери» связывались с лондонским клубом с целью возможного подписания. При этом пока неясно, продолжит ли «Милан» работу над сделкой, поскольку английский клуб сейчас не готов отпустить форварда.

Также в переходе Лукаку заинтересован «Наполи», который возглавил Антонио Конте, ранее работавший с бельгийским нападающим в «Интере».

Сезон-2023/2024 Лукаку находился в аренде в «Роме». 31-летний нападающий провёл 47 матчей, забил 21 мяч и отдал четыре голевые передачи.

Лукаку перешёл в «Челси» в августе 2021 года за € 113 млн. Контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 30 млн.

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