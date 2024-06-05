Маурицио Сарри отказался возглавить «Панатинаикос» — Джанлука Ди Марцио

Маурицио Сарри отказался возглавить греческий «Панатинаикос», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

В прошлом сезоне команда заняла четвёртое место в местном чемпионате с 72 очками. Золотые медали выиграл ПАОК (80 очков).

«Панатинаикос» является одним из наиболее титулованных футбольных клубов Греции, в активе которого 20 титулов чемпиона Греции, 18 завоёванных Кубков Греции и три Суперкубка Греции.

Последним место работы Сарри был «Лацио» (с 2021 по 2024). Также за свою профессиональную карьеру 65-летний специалист поработал в «Вероне», «Эмполи», «Наполи», «Ювентусе» и «Челси».

Среди выигранных трофеев на счету Сарри Кубок Италии с «Ювентусом» в сезоне-2019/2020 и Лига Европы с «Челси» в сезоне-2018/2019.