«Торпедо» объявило о переходе нападающего Гбамбле из «Ахмата»

Ивуарийский нападающий Нене Гбамбле перешёл из «Ахмата» в «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

«Гбамбле начал выступления на профессиональном уровне в 2021 году. Ивуариец выступал за клубы «Рубикон» и «Олимпик» (Донецк), в феврале 2022-го присоединился к словенскому «Целе». В сезоне-2022/2023 Нене Гбамбле сыграл 15 матчей в чемпионате Словении и забил два мяча. С января 2023 года по май 2024 года ивуариец выступал за «Ахмат».

Добро пожаловать в «Торпедо»!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 22-летний Нене Гбамбле провёл шесть матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.