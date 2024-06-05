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«Торпедо» объявило о переходе нападающего Гбамбле из «Ахмата»

«Торпедо» объявило о переходе нападающего Гбамбле из «Ахмата»
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Ивуарийский нападающий Нене Гбамбле перешёл из «Ахмата» в «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт московского клуба.

«Гбамбле начал выступления на профессиональном уровне в 2021 году. Ивуариец выступал за клубы «Рубикон» и «Олимпик» (Донецк), в феврале 2022-го присоединился к словенскому «Целе». В сезоне-2022/2023 Нене Гбамбле сыграл 15 матчей в чемпионате Словении и забил два мяча. С января 2023 года по май 2024 года ивуариец выступал за «Ахмат».

Добро пожаловать в «Торпедо»!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 22-летний Нене Гбамбле провёл шесть матчей. Также на его счету четыре игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

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