Николай Гиоргобиани покинул «Аланию»

Нападающий Николай Гиоргобиани покинул владикавказскую «Аланию» в связи с завершением срока контракта. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«В красно-жёлтой футболке нападающий провёл 118 матчей, в которых записал на свой счёт 28 голов, 19 голевых передач и одержал 56 побед.

Футбольный клуб «Алания» от всей души благодарит Николая за каждую минуту и выражает глубокую благодарность и уважение за максимальный профессионализм, высокую самоотдачу и преданность своему делу!

Спасибо за всё, Коля! Удачи и успехов тебе в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги 26-летний Николай Гиоргобиани принял участие в 28 матчах, в которых отметился семью забитыми мячами.