Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Николай Гиоргобиани покинул «Аланию»

Николай Гиоргобиани покинул «Аланию»
Комментарии

Нападающий Николай Гиоргобиани покинул владикавказскую «Аланию» в связи с завершением срока контракта. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«В красно-жёлтой футболке нападающий провёл 118 матчей, в которых записал на свой счёт 28 голов, 19 голевых передач и одержал 56 побед.

Футбольный клуб «Алания» от всей души благодарит Николая за каждую минуту и выражает глубокую благодарность и уважение за максимальный профессионализм, высокую самоотдачу и преданность своему делу!

Спасибо за всё, Коля! Удачи и успехов тебе в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении клуба.

В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги 26-летний Николай Гиоргобиани принял участие в 28 матчах, в которых отметился семью забитыми мячами.

Материалы по теме
«Торпедо» объявило о переходе нападающего Гбамбле из «Ахмата»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android