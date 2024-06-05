Дюков: Карпин не сможет совмещать работу в сборной России, если возглавит зарубежный клуб

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что новый контракт тренера Валерия Карпина со сборной России будет предусматривать возможность совмещения постов в национальной команде и российском клубе, но не зарубежном.

«Такая опция (совмещения) возможна, но только для российских клубов. Если он будет являться тренером зарубежного клуба, то это невозможно», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, Валерий Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года. 1 сентября 2021 года сборная России провела первый домашний матч под руководством нового тренера, сыграв вничью 0:0 со сборной Хорватии в отборочном матче чемпионата мира — 2022. Отметим, что с конца февраля 2022-го сборная России отстранена от международных турниров из-за ситуации на Украине.