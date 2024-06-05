Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава РФС Дюков: «Акрон» заслужил выйти в РПЛ, это положительный сигнал для всех

Глава РФС Дюков: «Акрон» заслужил выйти в РПЛ, это положительный сигнал для всех
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков высказался о выходе тольяттинского «Акрона» в Российскую Премьер-Лигу. Команда оказалась сильнее екатеринбургского «Урала» в переходных матчах (3:2).

— Я считаю, что «Акрон» заслужил выйти в РПЛ. Они очень много делали для развития футбола: занимались не только первой командой, но и развитием детско-юношеского футбола. Я считаю, что это положительный сигнал для всех. Если ты осмысленно и системно занимаешься развитием футбола и своим клубом, то ты можешь решить самые серьёзные задачи.

— Не будет ли проблемой, что у «Акрона» нет своего стадиона?
— В Самарской области есть стадион, который «Акрон» может использовать, — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Как же много общего у «Акрона» и «Краснодара». Что за клуб впервые вышел в РПЛ
Как же много общего у «Акрона» и «Краснодара». Что за клуб впервые вышел в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android