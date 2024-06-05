Корнеев — о сборной России: если не собираться, будет яма между тренером и игроками

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев считает, что национальная команда должна собираться на тренировочные сборы и товарищеские матчи даже в условиях международного отстранения. По мнению специалиста, если сборная перестанет собираться, то между игроками и тренерами возникнет большая коммуникационная яма.

«Если вообще не собираться, то это (будет) слишком большая яма между главным тренером и игроками. Единственное, не хотелось бы, чтобы какие‑то игроки получали статус игроков сборной, хотя ему не соответствуют. Это единственный момент. А так я полностью поддерживаю то, что сборная собирается и играет с теми, с кем это возможно», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, уже 7 июня сборной России предстоит сыграть товарищеский матч с национальной командой Беларуси.