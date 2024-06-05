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RFEF проинформировала де ла Фуэнте о продлении контракта со сборной Испании

RFEF проинформировала де ла Фуэнте о продлении контракта со сборной Испании
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Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) окончательно одобрила продление контракта с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте до 2026 года. Об этом сообщил официальный сайт RFEF

«RFEF проинформировала главного тренера национальной команды об окончательном одобрении продления его контракта, о чём было объявлено в феврале, а также об обновлении его тренерского штаба.

Луис де ла Фуэнте возглавил национальную команду в декабре 2022 года и привёл Испанию к победе в Лиге наций УЕФА в 2023 году, завоевав знаменитый титул после более чем 10-летнего перерыва. Он также руководил фантастической отборочной кампанией к чемпионату Европы этим летом, турниру, к которому национальная команда вместе готовится с прошлой субботы в Лас-Росасе», — написано в заявлении.

Де ла Фуэнте тренировал национальную команду в 13 матчах, в которых одержал девять побед, две ничьи и потерпел всего два поражения.

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