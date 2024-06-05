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Нагельсман — о 0:0 с Украиной: мы провели хорошую игру и могли выигрывать 2:0 или 3:0

Нагельсман — о 0:0 с Украиной: мы провели хорошую игру и могли выигрывать 2:0 или 3:0
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман подвёл итоги товарищеского матча со сборной Украины (0:0).

«Конечно, мы бы предпочли выиграть 2:0 или 3:0, учитывая тот факт, что большую часть матча Германия выглядела хорошо. У меня сложилось впечатление, что мы очень сильно хотели победить. Первые 20 минут игры были прекрасными, мы обязаны были забивать и вести в счёте», — приводит слова Нагельсмана Sky Sport.

Напомним, товарищеский матч между сборными Германии и Украины состоялся в понедельник, 3 июня. Встреча прошла на стадионе «Макс-Морлок-Штадион» в Нюрнберге (Германия). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Вальтером Альтманом из Австрии. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 21:45 по московскому времени. Игра закончилась ничейным результатом (0:0).

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
03 июня 2024, понедельник. 21:45 МСК
Германия
Окончен
0 : 0
Украина
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