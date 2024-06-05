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Президент FFF Диалло рассказал, что у Мбаппе остаются шансы сыграть на Олимпиаде

Президент FFF Диалло рассказал, что у Мбаппе остаются шансы сыграть на Олимпиаде
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Президент Французской федерации футбола (FFF) Филипп Диалло рассказал, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает открытым вопрос об участии нападающего Килиана Мбаппе на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Флорентино Перес был в Елисейском дворце в рамках мероприятия ФИФА и дал дипломатичный ответ, что всё открыто, мы придерживались этого ответа.

Мы знаем, что Олимпиада очень важна для Франции и французского футбола. Цель состоит в том, чтобы собрать лучшую возможную команду, когда придёт время», — приводит слова Диалло L’Equipe.

В понедельник, 3 июня, мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с Килианом Мбаппе. Срок контракта футболиста рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ».

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