Президент FFF Диалло рассказал, что у Мбаппе остаются шансы сыграть на Олимпиаде

Президент Французской федерации футбола (FFF) Филипп Диалло рассказал, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает открытым вопрос об участии нападающего Килиана Мбаппе на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).
«Флорентино Перес был в Елисейском дворце в рамках мероприятия ФИФА и дал дипломатичный ответ, что всё открыто, мы придерживались этого ответа.
Мы знаем, что Олимпиада очень важна для Франции и французского футбола. Цель состоит в том, чтобы собрать лучшую возможную команду, когда придёт время», — приводит слова Диалло L’Equipe.
В понедельник, 3 июня, мадридский «Реал» объявил о подписании контракта с Килианом Мбаппе. Срок контракта футболиста рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ».