В «Крыльях Советов» рассказали о главных задачах на летнее трансферное окно

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о приоритетных задачах самарского клуба на летнее трансферное окно перед сезоном-2024/2025. По его словам, клуб хочет усилиться и сохранить действующих лидеров.

«Задача «Крыльев» на летнее трансферное окно точечно усилиться, а также не потерять лидеров. Очень хотим, чтобы все наши лидеры остались с нами», — сказал Вадим Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, самарские «Крылья Советов» за 30 туров чемпионата России по футболу в прошлом сезоне записали на свой счёт 41 очко. Подопечные Игоря Осинькина заняли девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит».