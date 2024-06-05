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«Борнмут» объявил о переходе голкипера из новозеландского клуба

«Борнмут» объявил о переходе голкипера из новозеландского клуба
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Новозеландский голкипер Алекс Полсен стал игроком английского «Борнмута». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

21-летний футболист перешёл в «Борнмут» из клуба австралийской Высшей лиги «Веллингтон Финикс».

«Я польщён тем, что меня сочли достойным подписать контракт с «Борнмутом», выступающим в Премьер-лиге. Для меня, моей семьи и моих друзей очень важно получить возможность играть в лучшей лиге планеты, о которой большинство начинающих молодых футболистов только мечтают», — сказал Полсен.

Алекс Полсен провёл за «Веллингтон Финикс» 12 матчей «на ноль» из 28 во всех турнирах, что помогло клубу выйти в плей-офф Высшей лиги по итогам сезона.

«Борнмут» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2023/2024.

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