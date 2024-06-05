Платини: Чеферин и Инфантино — никто, они думают только о деньгах

Экс-футболист и бывший спортивный функционер Мишель Платини раскритиковал главу УЕФА Александера Чеферина и президента ФИФА Джанни Инфантино.

«Я знаю многих менеджеров, знал их и раньше, но Чеферин и Инфантино — никто, они думают исключительно о деньгах. Они создали новую глупую Лигу чемпионов, в которой теперь слишком много матчей. Я бы хотел, чтобы футболом управляли люди с футбольным прошлым. Те, кто действительно разбирается в игре.

Сегодня же этот вид спорта находится в руках менеджеров без истории и тренеров, зацикленных на тактике. Мы должны отдать мяч ребёнку, как в своё время вручили фортепиано Моцарту. Тренеры сейчас умеют только рисовать на доске схематические рисунки, наполненные стрелками и движениями. Но футбол — это игра, так пускай футболисты играют свободно», — приводит слова Платини RMC Sport.