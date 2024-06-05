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Сперцяном интересуются клубы из Франции, Бельгии и Нидерландов — источник

Сперцяном интересуются клубы из Франции, Бельгии и Нидерландов — источник
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Интерес к армянскому футболисту проявляют команды из Франции, Бельгии и Нидерландов, информирует инсайдер Руди Галетти.

Согласно сведениям источника, в Нидерландах подписать Сперцяна хочет «Аякс», который поддерживает контакт с «Краснодаром» по поводу возможной сделки. В ближайшее время «Аякс» планирует активизироваться в переговорном процессе.

Отмечается, что «Лацио», об интересе которого ранее писали СМИ, не претендует на подписание Сперцяна.

В минувшем сезоне Сперцян принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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