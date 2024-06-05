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Радимов: результата у Игнашевича не получилось, но «Балтика» была симпатичной

Радимов: результата у Игнашевича не получилось, но «Балтика» была симпатичной
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Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о покинувшем калининградскую «Балтику» тренере Сергее Игнашевиче.

«Всё время приходят на ум слова Газзаева про результат. Игнашевич должен знать это как никто другой, он же работал с Валерием Георгиевичем. Но результата-то не получилось. Объективные причины тут есть. Симпатичная команда, в плане качества игроков и качества игры было сносно. Но сказать, что прям вообще «вау», я тоже не могу», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, 2 июня пресс-служба «Балтики» объявила, что Сергей Игнашевич покинул команду по истечении срока действия трудового договора. Сергей Игнашевич возглавил калининградцев в октябре 2021 года. Под его руководством команда провела 105 матчей, 44 из которых выиграла, 27 свела к ничьей и 34 проиграла. В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги «Балтика» заняла предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков за 30 матчей и напрямую вылетела в Мелбет Первую лигу.

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