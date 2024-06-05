Митрофанов рассказал, что планируется изменить регламент в части наказаний за высказывания

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о возможном изменении регламента в отношении высказываний игроков. Он отметил, что необходимо перейти от дисквалификаций к финансовым взысканиям. При этом дисквалификация будет возможна за повторное нарушение.

«Мы действительно рассматриваем вопрос с тем, чтобы заменить многие наказания — перевести их из дисквалификации в финансовые наказания. В том числе и для того, чтобы у игроков не было желания злоупотребить подобной дисквалификаций в ущерб клубу. Техника совершенствуется, завтра зрители смогут улавливать звуки с поля — и мы придём к тому, что за эмоции игрока на скамейке, — слова, сказанными самому себе и попавшие в медиа, будут наказания. Надо уходить от подобных наказаний. Вот за повторное нарушение, когда человек, заплатив штраф, снова его повторяет, — может быть дисквалификация. Постараемся в новом сезоне поменять регламент», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее полузащитник «Рубина» Руслан Безруков был наказан условной дисквалификацией на три месяца и штрафом в размере 100 тысяч рублей за шутку о «деньгах на карту от «Краснодара».