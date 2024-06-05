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Максим Митрофанов оценил идею сделать РПЛ закрытой лигой

Максим Митрофанов оценил идею сделать РПЛ закрытой лигой
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался об идее сделать высший дивизион чемпионата России закрытой лигой.

«Для цели развития лиги, чтобы лига выполнила или сама создала определённые KPI для развития клубов, инфраструктуры, чтобы не вкладывались деньги только в сохранение результата, прописки в лиге, вариант закрыть лигу на три-пять лет теоретически может иметь свои плюсы.

Я категорический противник закрывать лигу навсегда. Если принимать такое решение, то с конкретной программой развития, с предоставлением лиге больших полномочий для регулирования деятельности клубов», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

В предстоящем сезоне Российской Премьер-Лиги будет три новых участника: подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Лигу покинули «Сочи», калининградская «Балтика» и екатеринбургский «Урал». Чемпионом России шесть сезонов подряд является санкт-петербургский «Зенит».

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