Спаллетти — о 0:0 с Турцией: это не та игра, которая вызовет у меня оптимизм или пессимизм

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвёл итоги товарищеского матча со сборной Турции (0:0).

«Я ждал подобной игры. Мы выложились без остатка, а потому устали. Тем не менее я также ждал, что мы будем более качественно действовать на чужой половине поля. Если этого не делать, всё становится сложнее. Но дело не в том, что эта игра вызывает у меня оптимизм или пессимизм. Этот матч был полезен для нашего дальнейшего прогресса», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, товарищеский матч между сборными Италии и Турции состоялся накануне, 4 июня. Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). Встречу обслуживала бригада австрийских арбитров, которую возглавлял Себастьян Гисхамер. Матч закончился со счётом 0:0.