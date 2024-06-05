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Спаллетти — о 0:0 с Турцией: это не та игра, которая вызовет у меня оптимизм или пессимизм

Спаллетти — о 0:0 с Турцией: это не та игра, которая вызовет у меня оптимизм или пессимизм
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти подвёл итоги товарищеского матча со сборной Турции (0:0).

«Я ждал подобной игры. Мы выложились без остатка, а потому устали. Тем не менее я также ждал, что мы будем более качественно действовать на чужой половине поля. Если этого не делать, всё становится сложнее. Но дело не в том, что эта игра вызывает у меня оптимизм или пессимизм. Этот матч был полезен для нашего дальнейшего прогресса», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

Напомним, товарищеский матч между сборными Италии и Турции состоялся накануне, 4 июня. Команды играли на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия). Встречу обслуживала бригада австрийских арбитров, которую возглавлял Себастьян Гисхамер. Матч закончился со счётом 0:0.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
04 июня 2024, вторник. 22:00 МСК
Италия
Окончен
0 : 0
Турция
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