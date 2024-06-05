«Клубы отнеслись с уважением». Митрофанов — о проведении Суперфинала КР в Москве

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о возможном переносе Суперфинала Фонбет Кубка России из Москвы. В решающем матче турнира встречались калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

«Уверен, что внутри клубов это обсуждалось, но также уверен, что клубы понимают позицию РФС по определению места проведения финала. Могли быть доводы о том, что двум клубам из Северо-Западного региона проще собрать аудиторию именно там. Но к решению РФС клубы отнеслись с уважением, за что им спасибо», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

«Зенит» выиграл Кубок России в пятый раз.