Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Клубы отнеслись с уважением». Митрофанов — о проведении Суперфинала КР в Москве

«Клубы отнеслись с уважением». Митрофанов — о проведении Суперфинала КР в Москве
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о возможном переносе Суперфинала Фонбет Кубка России из Москвы. В решающем матче турнира встречались калининградская «Балтика» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Лужники» в Москве. «Зенит» одержал победу со счётом 2:1.

«Уверен, что внутри клубов это обсуждалось, но также уверен, что клубы понимают позицию РФС по определению места проведения финала. Могли быть доводы о том, что двум клубам из Северо-Западного региона проще собрать аудиторию именно там. Но к решению РФС клубы отнеслись с уважением, за что им спасибо», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

«Зенит» выиграл Кубок России в пятый раз.

Материалы по теме
Кто ещё делал «золотой» дубль в России, кроме «Зенита»? Семак уже догнал Романцева
Кто ещё делал «золотой» дубль в России, кроме «Зенита»? Семак уже догнал Романцева
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android