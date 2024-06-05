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Глава РФС Дюков оценил отношение к «Зениту» со стороны болельщиков других команд

Глава РФС Дюков оценил отношение к «Зениту» со стороны болельщиков других команд
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков полагает, что негативное отношение к командам, постоянно побеждающим в национальном чемпионате, есть не только в России, где с этим сейчас сталкивается «Зенит».

«Если мы возьмём другие страны, то увидим такое же отношение к клубам, которые, как правило, доминируют и регулярно побеждают в чемпионате. Мы это можем видеть во Франции по отношению к «ПСЖ», в Германии по отношению к «Баварии». И если мы вспомним доминирование «Спартака» в 90-е годы, то тоже прекрасно можем вспомнить отношение болельщиков к «Спартаку». Вот это так, такие реалии», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

Напомним, на нескольких матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 болельщики других команд скандировали обидную кричалку «Зенит — позор российского футбола». Эти инциденты были рассмотрены Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС. Отметим, что сине-бело-голубые по итогам минувшего сезона стали чемпионами России и обладателями Кубка страны. Российскую Премьер-Лигу «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл в шестой раз за последние шесть лет.

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