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Митрофанов: услышали от ФИФА, что там понимают, что пора принимать решение по России

Митрофанов: услышали от ФИФА, что там понимают, что пора принимать решение по России
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о позиции ФИФА по возможному возвращению России к международным турнирам.

«Мы услышали от представителей ФИФА фразу о том, что «сейчас мы понимаем, что нам пора принимать решение». Под «нам» понимается ФИФА. Я расцениваю это так — до этого всё было на стороне УЕФА, но сейчас один из высокопоставленных представителей ФИФА по итогам наших переговоров произнёс фразу про то, что «нам пора принимать решение». Надеюсь, что они это действительно понимают», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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