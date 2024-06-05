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Глушаков: возможно, у сборной России в матче с Беларусью будет чемоданное настроение

Глушаков: возможно, у сборной России в матче с Беларусью будет чемоданное настроение
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Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков высказался о предстоящем матче россиян с национальной командой Беларуси.

«Планирую смотреть матч сборных России и Беларуси. Хоть это и товарищеский матч, ребята будут играть за сборную — будет интересно посмотреть. Обычный матч. Думаю, Валерий Георгиевич даст драйв команде. Возможно, будет не то что недонастрой, но чемоданное настроение, потому что все уже почти в отпусках», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча с Беларусью состоится 7 июня и начнётся в 20:00 по московскому времени. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от участия в международных турнирах из-за политической ситуации в мире.

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