«Реал» Мадрид представил домашнюю форму на новый сезон

Мадридский «Реал» на официальном сайте презентовал новую домашнюю форму, в которой футболисты будут выступать в сезоне-2024/2025.

Фото: ФК «Реал»

«На этот раз она выполнена в минималистичном дизайне, где белый цвет дополнен фирменным рисунком в виде houndstooth с инициалами RM. Детали комплекта выполнены в чёрном цвете, например, спонсор, логотип adidas, нашивки на плечах и V-образный вырез.

Футболка, дизайн которой напоминает о ДНК мадридского «Реала», изготовлена из самых современных материалов и оснащена технологией HEAT.RDY, которая регулирует поток воздуха, чтобы игрокам было прохладно во время матчей», — написано в заявлении испанского клуба.

В сезоне-2023/2024 «Реал» стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.