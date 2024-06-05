Сборная Хорватии посетила Ватикан перед стартом Евро-2024

Национальная команда Хорватии посетила Ватикан перед стартом чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Фото: Хорватский футбольный союз в соцсетях

Фото: Хорватский футбольный союз в соцсетях

Фото: Хорватский футбольный союз в соцсетях

Фото: Хорватский футбольный союз в соцсетях

Сборная Хорватии начнёт свой путь на турнире с группы B. Соперниками команды Златко Далича станут национальные команды Испании, Италии и Албании. Отметим, что лучший результат в истории сборной Хорватии на Евро — четвертьфинал в 1996 году.