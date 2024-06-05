Сергей Юран: есть интерес из РПЛ и ближнего зарубежья, но абы куда не поеду

Известный российский тренер Сергей Юран ответил на вопрос по поводу своего будущего. Он признался, что уже хочет вернуться к тренерской работе и у него даже есть интерес от клубов Российской Премьер-Лиги и команд из ближнего зарубежья.

«Хочется уже вернуться и окунуться в работу. Месяц отдохнул и восстановился. Пока конкретики от клубов нет — всё вокруг да около. Но ничего страшного — предложения будут. Есть интерес из РПЛ, есть из ближнего зарубежья. Но я абы куда не пойду. Если будет предложение из Первой лиги, то должны быть задачи, подкреплённые бюджетом. Такое рассмотрим», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последним местом работы Юрана был «Пари Нижний Новгород», который он тренировал с апреля 2023 года по 29 апреля 2024 года. За этот период под руководством 54-летнего специалиста нижегородский клуб провёл 43 матча во всех соревнованиях, в которых 13 раз одержал победу, шесть раз сыграл вничью и 24 раза потерпел поражение.