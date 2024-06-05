«Тоттенхэм Хотспур» объявил об уходе четырёх игроков

Английский «Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте сообщил, что после завершения срока контрактов клуб покинули Эрик Дайер, Иван Перишич, Райан Сессеньон и Джафет Танганга.

«Мы попрощались с Эриком и Иваном в январе, когда они отправились в свои новые клубы, первоначально на правах аренды. По окончании сезона-2023/2024 мы прощаемся с Райаном и Джафетом.

Мы благодарим Эрика, Ивана, Райана и Джафета за их службу клубу и желаем им всего наилучшего в будущем», — написано в заявлении клуба.

Эрик Дайер перешёл в мюнхенскую «Баварию», Иван Перишич — в сплитский «Хайдук».

«Тоттенхэм Хотспур» завершил сезон-2023/2024 английской Премьер-лиги на пятом месте в турнирной таблице. Команда Ангелоса Постекоглу набрала 66 очков за 38 матчей.