Хавбек «Зенита» Барриос: наслаждаюсь жизнью в Санкт-Петербурге

Колумбийский полузащитник Вильмар Барриос заявил, что он вместе с семьёй наслаждается жизнью в Санкт-Петербурге.

«Санкт-Петербург — великолепный город, Россия — чудесная страна, мы вместе с семьёй счастливы и наслаждаемся жизнью здесь. Думал ли о получении гражданства России? Как вариант, но сейчас мы просто радуемся победе в Кубке России», — приводит слова Барриоса ТАСС.

Напомним, Барриос присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года. В сезоне-2023/2024 колумбийский хавбек провёл 39 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт две результативные передачи. Сине-бело-голубые по итогам минувшего сезона стали чемпионами России и обладателями Кубка страны. Российскую Премьер-Лигу «Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл в шестой раз за последние шесть лет.