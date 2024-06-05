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Радимов: президент «Урала» слишком доверился Гончаренко, надо было найти консенсус

Радимов: президент «Урала» слишком доверился Гончаренко, надо было найти консенсус
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Бывший российский футболист, а ныне тренер Владислав Радимов высказался о ситуации в «Урале», который не сумел сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024. По мнению Радимова, президент «Урала» Григорий Иванов слишком доверился главному тренеру, который в один момент потерял контроль над ситуацией.

«Мне кажется, Григорий Иванов слишком доверился Виктору Гончаренко. Это хороший тренер, но, кажется, в какой-то момент он сам перестал понимать, что происходит. И «Урал» начал шарахаться. В итоге убрали его после первого стыкового матча. А надо было найти консенсус Гончаренко с Ивановым, сказать: «Слушайте, ну я не справляюсь, реально не справляюсь. Давайте я в сторонке посижу на трибуне, поставьте кого-то другого, чтобы встряхнуть команду с другим свежим взглядом», – приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, «Урал» финишировал в зоне стыковых матчей по итогам РПЛ сезона-2023/2024. В переходных играх екатеринбуржцы уступили «Акрону» по сумме двух матчей 2:3.

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