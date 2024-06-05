Юран: футболистам сборной России будет сложно даваться мотивация в матче с Беларусью

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился ожиданиями от товарищеского матча Беларусь — России. Встреча состоится 7 июня.

— Не скажу, что есть большой интерес к матчу сборной России с Беларусью. Если будет возможность — посмотрю. Но всегда хорошо, когда собирается сборная — надо продолжать жить, проводить контрольные матчи.

— Нет опасений, что у сборной России может быть чемоданное настроение?

— Это естественно. Когда проводишь целый сезон, когда собираетесь чисто сыграть не ради отборочного цикла, хочется уже уйти в отпуск и отдохнуть после сезона. Мотивация будет сложно даваться футболистам. Но когда ты приезжаешь в сборную, важно понимать, что ты несёшь ответственность, потому что представляешь страну. Если нет желания, то лучше не приезжать. Мотивация должна быть в любом случае, но в подсознании может сидеть: «Быстрее бы провести матч и поехать отдыхать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.