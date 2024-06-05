Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бельгия — Черногория. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран: футболистам сборной России будет сложно даваться мотивация в матче с Беларусью

Юран: футболистам сборной России будет сложно даваться мотивация в матче с Беларусью
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран поделился ожиданиями от товарищеского матча Беларусь — России. Встреча состоится 7 июня.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Не скажу, что есть большой интерес к матчу сборной России с Беларусью. Если будет возможность — посмотрю. Но всегда хорошо, когда собирается сборная — надо продолжать жить, проводить контрольные матчи.

— Нет опасений, что у сборной России может быть чемоданное настроение?
— Это естественно. Когда проводишь целый сезон, когда собираетесь чисто сыграть не ради отборочного цикла, хочется уже уйти в отпуск и отдохнуть после сезона. Мотивация будет сложно даваться футболистам. Но когда ты приезжаешь в сборную, важно понимать, что ты несёшь ответственность, потому что представляешь страну. Если нет желания, то лучше не приезжать. Мотивация должна быть в любом случае, но в подсознании может сидеть: «Быстрее бы провести матч и поехать отдыхать», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Дюков: Карпин не сможет совмещать работу в сборной России, если возглавит зарубежный клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android